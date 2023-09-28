潛艦國造首艘原型艦「海鯤」預計28日命名下水，潛艦國造小組召集人黃曙光一度口誤稱「希望2025年能完成3艘國造潛艦」，後澄清是「三艘潛艦，兩舊一新」；還有媒體報導指出，海鯤即將下水，但電池與桅桿暫不安裝。國民黨立委馬文君痛批，急著辦下水典禮，只是因為總統蔡英文要炫耀、把潛艦視為個人歷史定位的重要標的；馬強調，國人都很支持潛艦國造，但必須要按部就班，這有安全性的考量，若因為個人好大喜功就硬要提前，是很不可思議的事。

馬文君27日在政論節目《少康戰情室》表示，國造潛艦是要能做出真的能打的潛艦，必須要安全，否則就只是海底棺材，不能跟疫苗一樣通通沒有按照程序，就要用到人民身上；且國外的潛艦下水儀式，都會完全進到水裡，至少也會讓水淹過船身，但海鯤28日的下水儀式其實還停在陸地上、擺在船塢。

馬文君也指出，海鯤號還有電池和桅杆沒有裝上去，據她所知，海鯤原定是明年5月才要下水，這些裝備甚至都還沒有運到國內，按照期程是明年才會到，但卻硬要在9月28日下水，不是大內宣是甚麼？

馬文君還提到，潛艦製造會分成多個船段，最後組合在一起，因為潛艦的出入口比較狹窄，如果現在沒有配置好就封殼，等到未來要裝設其他裝備時，就要在潛艦內部操作，若施工不慎造成很多粉塵，可能會引起爆炸，這都是很大的風險。

馬文君強調，國人都很支持潛艦國造，但必須要按部就班，必須要把它做好，這是安全性考量，要保障所有潛艦的官兵安全，若因為個人的好大喜功或其他原因，硬要在這個時間點就下水，潛艦沒有裝配電池，也不知道武器裝備到底能不能使用、有沒有經過測試，這是很不可思議的事情。

馬文君同日也在臉書發文批評，「蔡總統將潛艦視為她個人歷史定位的重要標的，所以急著命名下水，還要安排親近媒體受訪造勢，說穿了，就是怕被真正專業軍媒記者質疑。」

馬文君指出，據《菱傳媒》報導，潛艦下水，但其實沒裝電池與桅桿，所謂「知情人士」說，那是因為典禮辦完了，還要吊掛運送到船塢，為了確保運送安全性，所以暫時不裝。「因為總統show off才是重點，潛艦只是配角！」各種不同於世界主流做法，台灣有自己的玩法，配合親近媒體帶風向，任何人質疑，就被操弄愛國主義，亂扣紅帽子。如今國造潛艦的大內宣手法，揠苗助長，曲意護航，就是昔日國產疫苗的翻版，既視感強烈。