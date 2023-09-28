華為近日新一代近距離無線連接技術「星閃」（NearLink），連同衛星電話功能，引發消費者熱議。前海軍艦長呂禮詩27日在《新聞大白話》節目強調，不只星閃讓2035中國標準願景提前實現，華為Mate60的Pro跟RS都搭載衛星電話功能，以後手機沒這功能就是遜，成為世界追趕目標。

「星閃技術是什麼？是中國標準！」呂禮詩指出，還有另一個中國標準：華為Mate60 Pro跟Mate60 RS包裝盒上都標註了全新規格「衛星移動終端」，也就是說，從現在開始的每一支手機，「你沒有衛星功能，就是遜！」以後大家就要追趕這樣的中國標準。

「我們來看到亞運的電競中心，這電競中心從哪一年開始做的？2022年！」呂禮詩秀施工縮時圖提到，人家立刻把一個不毛之地，蓋成一個像是星際戰艦的地方！

呂禮詩強調，然後看看裡面，電競中心場館裡面有4個大屏，還有4個「角屏」，這個比我們看NBA的主場館，進步得太多了！

呂禮詩直言，更不要說他的新聞中心，使用的是雲端技術，這些都立下了中國標準，「以後的要追上來，非常難！」