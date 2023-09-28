蘋果推出iPhone 15 Pro系列頻頻爆出過熱問題，韓媒《BusinessKorea》撰文指出，過熱恐怕跟台積電以3奈米製程技術代工的A17 Pro處理器有關，三星或許有可乘之機。台大政治系教授左正東27日在《新聞大白話》節目指出，今年第2季整個半導體銷售，比去年同期銷售下降了將近17％，整體需求下降讓三星要跟台積電搶訂單，當然也要攻擊蘋果。還有美國對中國大陸的科技制裁，不只影響大陸市場，也衝擊整個半導體業。

左正東表示，台積電是承接這些所謂設計商的訂單，比如說像聯發科這樣，專門做設計的，來替他們製造。本來這兩者是沒有衝突的，但為什麼現在兩邊競爭得這麼激烈？其實第一個原因是，全球半導體的銷售整個大幅下降。

「今年第2季整個半導體銷售，比去年同期銷售下降了將近17％！」左正東指出，如果去看亞太地區，是少了20％，中國大陸少了24％，美國也少了17％。這當然就使得你原本只是針對自己公司產品的供應，所以要向外去擴展訂單。

左正東強調，所以變成三星要去跟台積電搶這些設計商所釋出來的訂單，這才是為什麼他們會競爭愈來愈激烈。第二個很重要的，當然是蘋果跟三星的競爭，因為三星手機競爭的主要對手，當然就是蘋果，所以他要攻擊台積電的目的，是要攻擊蘋果。

「因為兩邊的競爭，也是愈來愈激烈！」左正東直言，當然這也是因為整體市場的成長有限，還有另外一個原因，為什麼會有整體半導體的下滑？這也跟全球經濟有很大的關係，包括美國去制裁中國大陸，禁止他的設備商到中國大陸去，這會影響到中國大陸市場的成長。