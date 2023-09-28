隨著各國開放國境，出國潮湧現，鄰近的南韓也在力拼觀光客回流。據南韓觀光公社統計，8月訪韓外國觀光客約108.9萬人次，較去年同期增2.5倍，這是疫情爆發以來，訪韓外國觀光客首見連續2個月突破百萬人次。

南韓觀光公社27日公布數據顯示，8月訪韓外國遊客已恢復至疫情前同期的69%左右。以國家與地區來看，來自日本的遊客最多，達26.3萬人，中國大陸以26萬人緊追在後，台灣則以9.9萬人次排名第3。

疫情解封以來，日本與南韓遊客往來熱絡，日本更是從去年12月以來連續7個月都是訪韓人數最多的國家。今年6月訪韓日本遊客達19.7萬人，仍維持赴韓觀光王頭銜，當月中國大陸遊客以16.8萬人居次。

到了7月，中國大陸遊客一舉奪下赴韓觀光王寶座，達22.5萬人次；來自日本有21.1萬人次，排名第二。當月訪韓外國遊客約有103.2萬人次，是疫情後訪韓外國遊客單月首破百萬人次。

中日輪流爭奪赴韓觀光王寶座，當然最開懷的就是南韓觀光業。南韓政府更訂下全年吸引200萬陸客的目標。隨著9月底大陸長達8天超級黃金周的到來，南韓業者看好將迎來新一波團客人潮。據南韓《亞洲日報》報導，從上海出發前往首爾的航班成為這次黃金周期間人氣最高的國際航線。