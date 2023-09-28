軍事粉專「TAIWAN ADIZ」24日揭露一架大陸軍機躲在民航機底下，在台灣海峽飛行，疑似想藉此躲避雷達偵測或演練欺敵戰術。前空軍副司令張延廷對此戰略表示，軍機躲在民航機底下，從雷達上來看，只是一個光點；但如果兩架、三架飛機都是密集編隊，看起來也是一個光點。

張延廷27日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，國防部有講，現在情況異常。這件事有前例可循，也就是以色列突襲烏干達，當時巴勒斯坦組織劫持民航機的人質，地點在烏干達恩德比機場，以色列戰鬥機假冒民航機，降落在烏干達機場，把巴勒斯坦的恐怖分子通通幹掉。

張延廷指出，軍機躲在民航機底下，在兩岸沒有出現過。躲在民航機底下，如果在橫向間隔很小的情況下，從雷達上來看，只是一個光點，因為重疊得太近了，這個光點看來就像是民航機，真正軍機在下面靠著太近，雷達只能看到一個目標。

張延廷更指出，如果兩架、三架飛機都是密集編隊，看起來就是一個光點，不見得躲1架軍機，躲2架、3架軍機都有可能。

張延廷接著舉例說，炸伊拉克巴比倫反應爐，也就是「巴格達行動」，那時派了8架F-16，加上6架F-15作掩護，8架F-16各掛兩千磅炸彈，去炸伊拉克在巴格達的核子反應爐， 也是假冒民航機，剛開始是超低空，後來走到沙烏地阿拉伯的北邊空域是民航機，然後通通密集編隊，看起來就是民航機的光點。