針對第78屆聯合國大會總辯論，台灣加勒比海友邦海地在發言時，僅提到「協助兄弟之邦爭取自由與民族自決」、「堅定認同普世價值」等，並未直接講明台灣。外交部國際組織司司長孫儉元26日說，海地今年雖以間接方式為我方執言，發言內容強調民族自決、普世價值等，基本上都跟我方推案訴求相呼應。媒體人黃揚明指出，大家都有耳朵，沒有聲援這件事是一清二楚的，不需要大內宣去扭曲說什麼其實海地有挺台灣。

根據《自由時報》報導，海地總理昂利在聯合國聯大總辯論發言提到，海地在歷史上是自由與團結的象徵，並持續協助兄弟之邦爭取自由與民族自決，在聯合國體系也是如此。海地堅定認同自18、19世紀以來，即積極爭取的普世價值。

針對海地發言未直接提及台灣，孫儉元指出，每年推動都與理念相近國家和友邦做密切接觸，有掌握各個國家相關情況。孫儉元說，海地目前情況非常特殊，大家也都知道，海地今年雖然是以間接方式為我方執言，在發言內容也強調民族自決、普世價值等等，基本上都跟我們推案訴求相呼應，非常感謝海地在這麼艱難時刻挺身助台。

黃揚明27日在《頭條開講》節目提到，《中央社》報導，我們的外交部說，海地用「間接」的方式支持、聲援台灣。我們的國家通訊社報導是說，海地教廷未替長年遭聯合國體系排除在外的台灣抱不平。

「我們的國家通訊社都不聽話啦！是不是《中央社》這次可能又要發校正公電了？」黃揚明強調，外交部不要這種宣傳，大家都有耳朵，大家都知道我們的友邦代表，到底講了什麼內容。他有沒有聲援，這是一清二楚的。

黃揚明直言，不需要再去把他扭曲說：啊有啦！他其實有挺我們啦！「不需要！」