中華民國首艘自製潛艦「海鯤號」，28日（週四）將由蔡英文總統親自主持下水儀式並命名。前海軍顧問郭璽透露，我們國家的潛艦，一次都沒有被中國大陸的海軍或是反潛抓過，台灣如果有10條潛艦，國人就可以安居樂業！

中華民國首艘自製潛艦「海鯤號」，28日（週四）將由蔡英文總統親自主持下水儀式並命名，前海軍顧問郭璽27日接受《鏡電視》專訪時表示，台灣不論是茄比級將近80歲的潛艦，或是劍龍級40歲的潛艦，我們國家的潛艦，一次都沒有被中國大陸的海軍或是反潛抓過，所謂抓過就是被鎖定，一次都沒有。

郭璽披露，潛艦的確是一個威嚇力，所以共軍很在意我們是否擁有造潛艦的能力，有了潛艦，永遠抓不到在哪裡，深海區根本過不來。因為在淺海區都抓不到，黃曙光以前去廣州也照過相，在上海也照過相，根本不知道我們去過，至少照完相了。

郭璽強調，台灣如果有10條潛艦，國人就可以安居樂業！