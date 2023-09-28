黃祝賢儒日前推出新單曲〈需要你〉，溫柔唱出純情男孩為了心愛的女孩，縱使女孩驕縱蠻橫，依然情人眼裡出西施，心甘情願為她掏心掏肺付出所有，甚至被當「舔狗」也不在乎，變身犬系男孩守護愛情。

MV呼應歌曲主題，復刻經典電影《我的野蠻女友》，黃祝賢儒貼心為女友解決各種疑難雜症，卻沒想到擺錯重點越幫越忙，令女友哭笑不得，黃祝賢儒表示：「那祈的角色有點類似野蠻女友，她會直接對男生的白目行爲發脾氣，但又很容易被逗樂，可能就是喜歡這種忠誠可愛的犬系男友。」

首次在MV中與人有對手戲的黃祝賢儒，第一次演出難免緊張，好在女主角是從選秀時期就認識的好戰友那祈，他笑說：「我們是在節目團體合作賽環節比較多互動，之後就變成朋友，我們的默契應該是建立在身為奇怪的人這件事上，但要說怪的話，我含蓄多了。」

〈需要你〉邀請到黃祝賢儒一直很欣賞的新銳製作人2-CHI操刀製作，將原先就擅長R＆B曲風的他，聲音雕琢的更加出色，黃祝賢儒希望將最真誠的感情呈現給大家，「期待這首歌能促成更多的良緣，讓有情人終成眷屬。」不過，醉心在音樂上的黃祝賢儒，在創作時腦中想像的對象不是心儀的女生，而是音樂，他笑說：「我其實不太追女生，我本身是怪咖沒錯。」