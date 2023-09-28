華為挾Mate60系列手機大突破王者歸來，25日在深圳召開的秋季全場景新品發布會上，天王劉德華驚喜現身，正式宣布出任華為全新超高端品牌Mate60RS「ULTIMATEDESIGN」非凡大師品牌大使。前立委蔡正元27日在《新聞大白話》節目強調，華為已經突破7奈米封鎖線，期待未來可以突破到5奈米。如今EDA晶片設計也突破了，製程也跟中芯國際一起突破了，未來如果突破EUV光刻機的限制，讓劉德華登台來介紹，那才叫精彩。

「華為已經突破7奈米封鎖線，我們期待他未來可以突破5奈米！」蔡正元提到，5奈米據說要EUV光刻機，現有的優化製程能不能到5奈米不曉得。

「華為找劉德華來宣傳，恰到好處！」蔡正元表示，因為劉德華就是一個很可信的公眾人物，當然我們更期待哪一天可以看到劉德華，站到舞台上介紹華為的EUV光刻機！不只讓美國「I was upset!（我很不爽）」比這個還嚴重得多！「那才精彩好不好！」

蔡正元直呼「所以繼續加油！」大家對華為期待都很高，因為他EDA晶片設計也突破了，製程也跟中芯國際一起突破了，現在最重要的就是能不能跟中芯國際合作，突破光刻機的限制。