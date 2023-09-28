根據《聯合報》公布的2024總統大選最新民調，三腳督戰局，民進黨賴清德以30%的支持度領先，民眾黨柯文哲21%、國民黨侯友宜20%。另外，《美麗島電子報》第46波總統大選追蹤民調，賴清德36.4%、柯文哲22.5%、侯友宜21.1%。針對這兩份民調，前立委郭正亮表示，侯、柯加起來，都超過賴清德，這是很大的變化。

郭正亮27日在《下班瀚你聊》節目中表示，民進黨大老、前海基會董事長洪奇昌說，若藍白合，民進黨很危險。洪奇昌直接講，目前看起來，還是要注意藍白合；洪奇昌絕對支持賴清德，不過，洪奇昌是講客觀條件，認為藍白合是個大趨勢，阻止不了，並指出兩點：第一點，侯友宜訪美，確實出乎意料之外的好；第二點，藍白合看來是大趨勢，阻擋不住。

郭正亮接著指出，《聯合報》的民調，就是侯友宜、柯文哲兩人加起來贏賴清德，因為賴清德真的是一路走來，沒有碰到巴西雞蛋這樣的事情，以往他的民調都是往上。最近是連《美麗島電子報》民調，侯、柯加起來，都超過賴清德，這是很大的變化。