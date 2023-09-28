兩岸政策是外界檢視總統參選人的重要指標，國民黨總統參選人侯友宜日前重申，支持符合中華民國憲法的九二共識，民進黨參選人賴清德則說，不接受九二共識、一國兩制，並稱「備戰才能避戰」。媒體人黃揚明27日在《大新聞大爆卦》節目指出，ECFA架構的貿易壁壘調查10月12日結果將揭曉，兩岸將進入後讓利時代的深水區，民進黨的模糊把戲玩不下去。藍營談一國兩制當然危險，但可以把九二共識定義為維持現狀。

「不能用一國兩制去等同中華民國憲法，危險！我認為這對藍營更不利，因為你變成跟著對岸唱和，這對民進黨來講更好打！」黃揚明表示，可是今天以侯友宜來講，要抓準九二共識！如果今天中共把九二共識定義為一國兩制，當國民黨或民眾黨要走兩岸之間可以和平共處，除了九二共識之外，有一個很重要的概念，叫作「維持現狀」，就是說，九二共識就是維持現狀！

黃揚明指出，那個維持現狀的定義，每個政黨有不同的定義，民進黨的維持現狀就是：我擱置九二共識，然後我要讓美國講出「我們是兩個國家」的概念。他那個叫引外援來解讀我們，可是他什麼都模糊，然後他當好人，賴清德說：我沒有台獨、我願意跟你吃飯、我願意拿珍奶跟蝦仁飯，所以叫「真瞎套餐」，可以去跟你「搏軟」、搏感情，這是為了選票。

「可是，真實的兩岸的相處，現在要進入深水區，未來沒有紅利了啦！」黃陽明強調，郭正亮不斷預告，10月12日ECFA架構的貿易壁壘調查，馬上結果要出來了，剩2個禮拜。接下來兩岸要進入「後讓利時代的深水區」，一個一個議題都要爆發的時候，我們已經沒有空去討論，政治模式要用哪一種模式？國民黨比較可惜的是，在野七年沒有做中國政策的辯論，「可惜的是說，沒有社會對話！」