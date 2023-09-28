日本是台灣人最愛旅遊的國家之一，也都會帶著大包小包伴手禮回台享用。近日一名網友表示，自己買了號稱最強伴手禮的「東京芭娜娜」(TOKYO BANANA)，沒想到一吃大失所望，PO文後引起討論，不少鄉民附和「真的過譽」。

原PO在PTT八卦版發文「東京芭娜娜是最過譽的伴手禮嗎？」，他表示自己從以前就一直聽說東京芭娜娜很紅，所以人生第一次去日本玩，回台伴手禮就買了許多回來，順便送給親友吃。沒想到一吃發現根本沒想像中那麼好吃，從此就再也沒買過，「東京芭娜娜算是日本過譽的伴手禮之一嗎？」

網友到日本買了有最強伴手禮之稱的東京芭娜娜，吃下肚卻大失所望。(圖／TOKYO BANANA官網)

不少鄉民贊同原PO：「甜死人，根本也不怎樣」、「新鮮香蕉好吃多了」、「初心者三本柱：白色戀人、薯條三兄弟、東京芭娜娜」、「沒什麼交情的送這個剛好」、「日本伴手禮9成都過譽」、「日本土產比這好吃的多的去了」。

但也有部分網友反駁：「我覺得買好吃的說，有點甜是真的」、「重點是好買到」、「日本很多伴手禮都偏甜，要配無糖茶會好吃很多」。