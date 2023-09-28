「華爾街日報」報導，TikTok過去3年一直在努力說服美國議員，TikTok在美營運可以獨立於中國母公司字節跳動之外，但字節跳動今年初以來已調任多名高階主管赴美，TikTok員工稱這凸顯出母公司的影響力。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal），今年初以來，已有多名高層管理人員從字節跳動調任至TikTok，擔任TikTok創收業務的一些高層職位，其中一些高管是從字節跳動北京總部調往美國。

據報導，這些來自字節跳動的高管負責TikTok廣告業務、人力資源、貨幣化、業務營銷以及廣告和電商計畫相關產品。有些高管甚至從北京帶來了團隊。

了解相關討論的現任和前任TikTok員工指稱，這些動作引發部分美國TikTok員工關切，他們在內部向TikTok高層管理人員表達不滿。

這些TikTok員工表示，他們擔心這些人事任命顯示出，字節跳動在TikTok營運中發揮的影響力，遠大於TikTok公開披露的。

知情人士透露，今年早些時候，一名TikTok員工曾向美國共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）的工作人員報告公司高層人事變動情況，希望該共和黨團隊能夠進行調查。TikTok在德州設有辦公室。

克魯茲的發言人對此不予置評。TikTok發言人則指稱，該公司沒有淡化與字節跳動的關係，在一個大型全球性組織中，員工在職業生涯中為不同產品或在多個地點工作的情況並不罕見。

TikTok持續面臨美國有關部門審查。美國有關部門擔心，中國政府可能向TikTok施壓，要求提供用戶數據或利用TikTok進行宣傳，但TikTok一再否認。

關於TikTok與中國政府的關係，TikTok執行長周受資今年3月曾赴美國國會作證。「華爾街日報」報導，部分TikTok員工在看了周受資的作證後，曾經向管理層抱怨。

這些員工指出，他們覺得周受資在美國國會的發言，並未如實陳述TikTok與字節跳動的關係。（譯者：陳正健）1120928