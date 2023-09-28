台北市內湖、南港立委選區，尋求連任的民進黨立委高嘉瑜面臨國民黨台北市議員李彥秀、基進黨吳欣岱挑戰，選情艱困。媒體人吳子嘉分析認為，這次立委選戰，非綠的盤比較大，綠盤比較小，目前大概有7到8席就是屬於五五波選區，尤其是台北市，高嘉瑜可能就掛了，看來民進黨要反過來救立委了。

吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中表示，現在總統的打法，跟立委的打法完全不一樣，非綠盤現在被撐到贏綠盤，在立委部分，以綠盤來看，贏10%到15% 。換言之，也就是非綠的立委很好選，因非綠的盤比較大、綠盤比較小，尤其是台北市，像高嘉瑜就掛了，再來一個程咬金扯後腿，一定掛掉，目前看來李彥秀可能會當選、穩了。

吳子嘉接著指出，現在的情況，民進黨看來也受不了了，三黨不過半的立委局已經出現，民進黨反過來要救立委了。也就是說，民進黨的立委席次，要單獨過半的可能性 ，目前在這一局已經不存在了。

吳子嘉更點出，這次民眾黨的不分區立委席次， 一定比上一次的5席要多一點，他們估計，大概有8到10席 ；比如3到5席，就要有人不過半，這就要從民進黨席次拉出來，像在年輕票的部分，民眾黨還有一點的斬獲。據他了解，大概有7到8席是屬於五五波選區，也就是這些選區，選舉的票數差距是5千票到1萬票，一個蛋、 一個火災一弄，就沒有了，所以這次立委選舉，非常非常緊張。

另外，吳子嘉也透露，今天他跟一些重要的民進黨老朋友聊天，他們同意他一個觀點，這個政府會變成民進黨總統參選人賴清德打選戰的破口。吳子嘉說，他大概6個月以前就提到，這個政府的施政作為，散漫、隨便的程度，可說跟賴清德打選戰的認真程度，完全相反。