人活著就得吃東西。英國一名男子10年前開始突然極度害怕用雙手碰觸食物，恐懼症狀在新冠肺炎疫情大流行期間明顯加劇，就連刀叉湯匙都不敢用。如今他只用金屬料理夾進食，隨身攜帶3支，吃任何東西幾乎都很順手，至今最難對付的餐點之一是英式餡餅「牧羊人派」。

英國《每日郵報》26日報導，曼徹斯特34歲居民約翰（John Junior）2013年某天吃了煮熟的雞肉之後生病，病後首次出現對於食物出現恐懼心理，10年來他懼怕以手取食，開始使用金屬製的料理用夾子搭配刀叉湯匙吃東西。新冠肺炎疫情加重他的恐懼程度，連刀叉湯匙也不敢用了，「侵入我腦海的念頭要我用金屬料理夾用餐，否則我就會沒命」，車上永遠備妥3支夾子，以備不時之需。今年3月醫師宣布約翰罹患強迫症（obsessive compulsive disorder，OCD），他的恐懼症狀是強迫症表現形式之一。

各式各樣的料理夾握在約翰手裡順當得很，三明治、洋芋片、漢堡、全套英式早餐、沙拉，全無問題，他也因此免於承受恐懼還得餓肚子。

對於以「夾」進食的行為，約翰說：「我知道這聽起來挺可笑，但這份恐懼侵犯了我的腦海。要活下去就得吃東西，這是我唯一能正常進食的方法。我在外用餐時，人們會笑我、對我指指點點。我可以理解，人類有好奇心，但這很傷人。」

約翰回憶：「有一回在連鎖牛排館，我把夾子擺在刀叉旁邊。服務生看了夾子一眼，對我露出微笑。我說，『我有恐懼症』。他說，『不要緊』，又對我微笑了一下。我一時之間忘卻其他桌位傳來的取笑聲。有人這麼單純接受我的狀況，真好。」

約翰說，如今所有食物他都能吃，甚至湯品。為了讓大眾對於強迫症患者內心日復一日的煎熬有更多認識，也為了支持其他病友，約翰今年9月開設TikTok頻道。他在其中一支短片透露，以金屬料理夾進食難度最高的餐點之一是牧羊人派（cottage pie），觀賞次數已破71萬。

英國全境的強迫症患者估約75萬人，表現症狀很多，例如強迫自己洗手、打掃、檢查門窗是否上鎖。慈善機關統計，美國有300萬人受強迫症影響，包括外號「賈老闆」的歌手兼演員大賈斯汀（Justin Timberlake）、女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）。

約半數患者列為「症狀嚴重」，對日常生活影響很大，甚至不願出門。醫師通常以認知行為療法幫助患者面對強迫念頭，藥物治療也是一途，例如以抗憂鬱藥物改變大腦化學平衡。強迫症的發生原因目前仍未釐清，但許多醫師認為禍首可能是血清素濃度異常偏低或偏高。