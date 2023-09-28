市場評估高漲油價及美債殖利率波動，美國股市主要指數今天走勢震盪，收盤走勢分歧。

道瓊工業指數下挫68.61點，跌幅0.20%，收在33550.27點。

標準普爾500指數上揚0.98點，跌幅0.02%，收在4274.51點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲29.24點，跌幅0.22%，收在13092.85點。

費城半導體指數揚升31.79點或0.95%，收3361.41點。（譯者：陳正健）1120928

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