李善均與鄭裕美在電影《鬼夢遊》飾演新婚夫婦，四度搭檔的兩人合作起來默契十足，戲外李善均和妻子田慧振是人人稱羨的模範夫妻，更是彼此的好友，非常了解對方，李善均透露拍攝《寄生上流》前他們和宋康昊一起喝酒，被其他酒客認出差點起衝突，擔心老公闖禍的田慧振，只講了三個字就讓李善均乖乖聽話。

《鬼夢遊》故事敘述原本過著幸福生活的新婚夫婦，但丈夫自某天起開始夢遊，像變了個人般做出詭異的舉動，且行為愈發怪異，夫妻倆人決定一同揭開夢遊背後的祕密。

李善均與鄭裕美四度搭檔，在電影《鬼夢遊》飾演新婚夫婦。（圖／車庫提供）

片中李善均有駭人的「半夜吃生肉」的場面，李善均透露這場戲拍了6次左右，拍攝時他是真的啃食生肉、生魚，「工作人員每天早上都會盡力幫我準備最新鮮又最不噁心的食材，他們還特地準備了醃魚，怕我被魚刺刺到」。導演柳在宣補充說明，劇組為這場戲請了食物科學藝術家，一起討論如何安全地進行拍攝，並且做出好吃的味道，像是食材要在檸檬水中浸泡幾秒等細節，工作人員試吃後才會讓李善均食用。

《鬼夢遊》入選今年坎城影展「國際影評人周」競賽單元，當時李善均帶著全家人一同前往坎城，他笑說大兒子在看片前不知道是恐怖題材，差點被嚇哭，還發了頓脾氣。《寄生上流》導演奉俊昊則在觀賞後盛讚：「這是十年來最具突破性的恐怖電影。」

拿下《寄生上流》角色後，李善均（右）和宋康昊（中）一起喝酒慶祝，沒想到被酒客認出，經紀人還與酒客發生了爭執。（圖／取自Daum）

李善均上一次前進坎城正是因為《寄生上流》，片中他飾演多金、對窮人身上霉味敏感的資訊科技業社長，李善均日前在節目上公開幕後選角花絮，奉俊昊曾擔心他看起來太年輕，李善均為了拿到角色立刻翻出白髮給奉俊昊看，才讓奉俊昊安心。

被選中後，他與妻子田慧振、影帝宋康昊一起去喝酒慶祝，沒想到一旁的酒客認出宋康昊，經紀人怕出事立刻把他們送走，但李善均的手機忘了拿，經紀人回頭去拿時和那些酒客發生了爭執。在車上的李善均擔心經紀人安危，下車查看，田慧振憂心雙方會起衝突，欲阻止老公前往，大喊「上車」，隨後又補上「奉俊昊」三個字，李善均當場冷靜了下來，他笑說：「妻子知道我有多想拍奉導的電影。」田慧振的迅速反應保住了老公的工作，也證明她有多了解另一半。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。