新北市貢寮區龍門沙灘擁有黃金沙礫與海天一色絕美景象，多年來是遊客心中的珍貴秘境，2020年該地發現消失近1世紀的瀕危植物「海米」，更因此成為全球最南界海米原生地，但龍門沙灘過去因填土工程管理疏失而堆放廢棄物，不斷有環保人士期盼盡快剷除，當地民眾則擔心怪手進駐恐害海米再次消失，如今在龍門里長吳世揚的號召下開始自發守護，期望能將這株珍貴的禮物留下。

9月22日下午，記者跟隨吳世揚的腳步抵達龍門沙灘，舉目所及滿是湛藍，深淺多變的海洋與濃厚白雲勾勒出絕美景色，天邊還不時有鷹隼翱翔，與一旁熱鬧的福隆浴場相比，彷彿進入遺世而獨立的秘境，在這樣靜謐氛圍中，卻藏著珍稀植物的生存危機。

龍門沙灘因填土管理疏失，遭填放大量建築廢棄物，當地居民為守護海米而自發撿拾，希望能避免怪手進場。（圖／讀者提供）

「這個就是海米，大家都沒想到自己家門外有這麼寶貴的禮物。」吳世揚表示，龍門沙灘在日據時期就有海米的記載，此後一世紀都沒有確切文獻紀錄，直到2020年，在地團體才意外發現它。

據了解，海米過去在台灣植物界被視為夢幻般的存在，學者們多半只知其名，只能從少數的標本窺見其身姿，海米在植物紅皮書中更被列為極危物種，而海米為溫帶薹草，台灣是其生長的最南界，龍門海米可說是全球最耐熱海米，學界認為它們可能攜帶抗暖化基因而十分重視，但這樣珍貴的植物竟長在一片建築廢棄物中。

記者調查，福隆貝悅飯店與台2線興建工程在2011年間，因填土工程管理疏失，把夾帶磚頭等建築廢棄物的石英沙堆置於該處，閃閃發亮的黃金沙灘被大量磚頭和垃圾掩埋，行政院公共工程委員會原想讓機具大規模清理，在當地民眾強烈抗議下才暫時喊停，但龍門里民並沒有因此而掉以輕心。

「就有人一直說要讓怪手來清，很怕我們的努力就這樣被輾過了。」吳世揚提到，目前當地里民自發性地發起「保衛海米大作戰」，包括每周都有2次的守望與清理任務，希望透過人手撿拾避免怪手進駐，給海米留下生存空間。

新北市貢寮區龍門里位於山海之間，各角落都是美景，傍晚的龍門吊橋更唯美宛如童話。（圖／讀者提供）

吳世揚提到，海米的出現凝聚居民對故鄉的情感，除了撿拾廢棄物外，也不斷學習植物知識，以便識別外來種和清除，對這片土地也有更深的認識，期盼能有越來越多人加入守護行列，並共同享受龍門的美與溫暖。

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