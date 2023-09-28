新北市貢寮區龍門沙灘出現消失近1世紀的珍貴植物「海米」、屢屢登上媒體版面，除了海米之外，還有列當、濱旋花和厚葉牽牛等植物也在此生長，當中多項植物因帶有藥性，遭觀光客大批採摘而幾乎絕跡，龍門里長吳世揚呼籲民眾「除了垃圾什麼都別帶走」，別讓這些珍貴植物成為歷史。

龍門沙灘被學界認為是「全台稀有植物最多的海邊」，除了在紅皮書上被列為極危植物的海米之外，還有瀕危等級的列當、接近受脅等級的濱旋花和易危的厚葉牽牛，這些植物不只要面對外來種的侵襲，還得面對觀光客的威脅。

龍門沙灘擁有列當、濱旋花和厚葉牽牛等珍稀植物，列當因具有藥性，遭觀光客大量採摘。（圖／讀者提供、翻攝維基百科，CTWANT合成）

據了解，龍門沙灘因絕美海景而被觀光客視為私房秘境，其沙灘上的多種植物因有藥性而招來覬覦，尤其是列當具補腎、強筋之效，在中醫上可治腎虛腰膝冷痛和陽痿，許多人慕名而來、紛紛搶摘，當地居民防不設防，甚至設立守望勤務以保護這些珍稀植物。

「有些社區大學老師帶人來摘，一摘整片就沒有了。」龍門里長吳世揚提到，多種植物都有藥性，最怕觀光客把它們當「免費的」而大量採摘，這些植物生於海邊，為了抓住沙子，它們的根部往往長而深，要探出頭來、現身地面十分困難，希望大家可以高抬貴手，給它們留下一條活路。

「龍門很美，但希望大家除了回憶什麼都別留下，除了垃圾什麼都別帶走。」吳世揚提到，龍門里位於山海之間，除了絕美海景外，還有宛如童話場景的雙溪河與龍門吊橋，而當地民眾好客溫暖，對於遠道而來的旅人都十分歡迎，希望大家能用心收藏龍門的美麗，讓植物留在屬於它們的天地。

龍門吊橋橫跨雙溪河，是立槳、SUP等水上活動的最佳地點。（圖／讀者提供）

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