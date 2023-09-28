馬來西亞資深藝人張詠華 （SAM哥）演出過大馬當地多部電影以及劇集，近期作品有《興福茶室》、《餓鬼食堂》等；27日卻傳出他在柔佛爬山時突然暈倒，同行友人第一時間為他進行CPR，但在送醫搶救後仍宣告不治，享年51歲，兒子事後悲痛證實此消息；據悉，張詠華是在27日傍晚離世，死因仍待報告出爐。

根據《中國報》報導，張詠華兒子悲痛證實父親死訊，並在受訪時透露，父親是在27日傍晚5、6點時離世，死因需待報告出爐才能確定，他表示張詠華去年發現有血管阻塞，但「情況並不算太嚴重」，在進行手術後也有一直在吃藥。

知名DJ兼該片總監製的林德榮也在臉書哀慟發文：「我們幾十年娛樂圈訓練班兄弟張詠華不幸離世了，他家人交代我先把這消息告訴大家，詳細身後事再通知大家」。

林德榮也提到，希望大家可以給予家屬處理後事的時間「我也很心痛，對不起，我真的不知道怎麼告訴大家，兄弟，我真的接受不了，真的太突然了，我寫不下去了，對不起，有什麼跟進再告訴大家」。