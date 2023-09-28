今天仍是東北風的環境，桃園以北、東半部及恆春半島不定時有局部陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。明天到周日（29日至10月1日）中秋連假持續受東北風影響，大台北及東半部有局部短暫雨，近山區午後有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮指出，下周三（4日）台灣東南方海面熱帶擾動發展成颱機率調高至70％，可能進入巴士海峽，應持續觀察。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天各地多雲時晴，東半部及大台北偶有局部短暫雨，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。今各地氣溫：北部24至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至34度。

明天到周日就是中秋連假，受微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區偶有短暫雨，背風面桃園以南晴時多雲，近山區午後有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，下周三台灣東南方海面熱帶擾動發展成颱機率調高至70％，下周五（6日）機率最高值已移入巴士海峽；不過此為第8至10天的模擬，應持續觀察模式的調整。