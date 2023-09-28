王淨喜歡帶著愛犬勘吉開車輕旅行。（VOLVO 國際富豪汽車提供）

王淨為新世代電動車拍攝形象影片展現自信。（VOLVO 國際富豪汽車提供）

甫入圍本屆金鐘視后的王淨應國際汽車大廠邀請，為日前登場的新世代電動車拍攝主題影片。年紀輕輕的她因多次入圍金鐘、金馬並得到台北電影獎影后的肯定，與這次品牌推出的新世代電動車 所要傳達的精神「生來，獨領不凡」不謀而合，詮釋出「出道即巔峰」的自信魅力。王淨表示：「與其說我是個有自信的人，應該說，我是一個知道自己的短處跟長處的人，我知道自己哪裡不好，也比較清楚自己哪些事情可以做得比較好，或哪些類型工作及挑戰比較不適合我。」

在鏡頭前總是能看到王淨以精湛演技閃耀自信光芒，她特別分享自己在上戲前最常打氣的「一句訣」與大家共勉：「雖然每天跟大家一樣都會面對各種不同挑戰，但是每天上工前或面對鏡頭或上舞台前，我都會跟自己很認真地信心喊話一番，對著自己內心說『在那展現專業的時刻，要相信自己是最耀眼的一顆星！』，很多時候，困難迎刃而解。」

提及培養自信的方法，王淨自招是「照鏡子」！她解釋說：「我通常看到自己的樣子，都是透過別人的相機、手機拍出來的照片，但很久沒有機會好好看看自己；最近我很喜歡照鏡子，我發現越照鏡子越覺得自己常常因生活很忙碌，而忘記自己長怎麼樣，透過照鏡子，跟自己內心對話，是很好認識自己的方式。」

王淨也特別提到，自己很幸運能在出道後有與許多大咖演員如賈靜雯，謝盈萱、戴立忍合作的機會，藉著同台飆戲，也逐漸培養出自信，王淨謙虛地說：「他(她) 們都是自帶氣場的演員，不用做過多誇飾的演出，光是本身的狀態跟眼神，就能展現極大的魅力，這是很讓人崇拜的，不過我覺得自己還有很大的努力空間，還需要更多機會練習。」

在入圍後，王淨也期許自己能在平常生活中去發掘新奇事物，最近也特別在社群上分享了自己的座右銘「讓喜歡的事變成生活」，她更自曝最近很喜歡的事情就是「愛上輕旅行」，喜歡在忙碌的生活中藉著旅行去探索新事物。有著水瓶座隨興與浪漫的她表示：「我最近愛上兩天一夜的旅行，比較偏向輕旅行，而且說走就走的那種！有時候只是去宜蘭、北海岸走走，帶著勘吉（愛犬），脫離自己的生活圈！」她更笑說：「有時候還會跟自己玩小遊戲，在地圖隨便點一個地點，閉著眼睛隨便點，自己手指頭點到哪，只要開車可以帶我去的地方，我會就去，然後發現到，原來在另一個城市，也有不同的風貌，這樣的新發現跟旅行方式成為我的興趣跟愛好。」