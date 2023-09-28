《韓股》韓國股市28日起休市6天 07:372023/09/28 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢中秋連假，韓股9月28日到10月3日共休市6天，10月4日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慶祝北市動物園109周年 3款特色門票開賣日曝光 《國際金融》美政府關門 新ETF審批恐受阻 《韓股》利多沒用 韓股走低 #韓股 #28日 #6天 #10月 #休市 也許您會感興趣 推薦閱讀 《櫃買市場》明揚28日起改全交股 與明安合罰150萬元 07:382023/09/27 財經 《韓股》韓股拉尾盤 終結4連黑 16:492023/09/27 財經 《單身即地獄》PD來了！與台製作人暢談「台韓綜藝文化」 13:452023/09/27 娛樂 國慶旗海最有感！ 1800面國旗10月起基隆全市飄揚 19:512023/09/27 政治 杭州亞運》戴資穎登場！男籃強碰大陸 28日中華隊焦點賽程 06:052023/09/28 體育 光輝十月張善政推升旗小遊戲 系列活動慶整月 11:002023/09/27 生活 北市長輩接種再送快篩 10月起流感、肺炎鏈球菌疫苗開打 15:442023/09/27 生活 《韓股》韓股匯大屠殺 紛創新低價 16:392023/09/26 財經 中秋高鐵票狂銷50萬張 買自由座注意尖峰時段 14:012023/09/27 生活 《國際產業》陸股要休10天 這族群崩塌逾10年最慘 15:492023/09/27 財經 《國際產業》市況不佳 福斯暫停兩款電動車生產 10:382023/09/27 財經 《韓股》韓股低檔狹盤 韓元也走貶 12:382023/09/27 財經 林秉樞僅須再關14天！ 高嘉瑜批「沒悔意」怒吼：難以接受 10:342023/09/27 政治 蔡依林取消海外開唱親發聲致歉 2字洩專輯最新進度 15:592023/09/27 娛樂 恩典媽祖藝陣文化季 白沙屯、朝天宮雙媽會警方將實施管制 15:512023/09/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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