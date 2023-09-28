「男女相處一陣子後，就冷掉？吵架了？」胸腔暨重症專科黃軒引述國外研究指出，會有此情況產生是因熱戀時，需要的荷爾蒙是神經成長因子，但通常約持續1年，催產素才能持續維持與另一半良好關係，可透過12招來提升體內催產素，尤其是擁抱這類身體接觸。女性達到高潮後，需要的是男生的擁抱，因此愛愛後，男人要多抱抱女性。

黃軒在臉書粉專表示，神經成長因子（NGF）在戀愛初期會大量釋放，使人感到愉悅和興奮，但此狀態通常持續約12至24個月，水平就會回歸正常，意味著浪漫愛情的強度會減弱，這是一種自然的生理過程，不代表愛情就消失了。

雙方的關係若想要繼續維持，接下來需要的荷爾蒙是被稱為「愛情荷爾蒙」或「擁抱荷爾蒙」的催產素。催產素由腦下垂體釋放，在性高潮時進入血液，在情感和生理功能中扮演重要角色。此外，從加深人與人之間的情感、聯繫到調節生理過程，催產素的影響深遠，因為它能促進同理心、親密感。

黃軒提供12招提高催產素，例如身體接觸、讚美與肯定對方、真誠傾聽、開懷大笑、冥想與祈禱、規律運動、允許自己哭泣、看感人影片、發揮創意、養寵物、練習深呼吸。

黃軒表示，透過上述方法，人可自主調節催產素水平。有趣的是，男性與女性分泌的催產激素時機不同，親密行為後，女生達到高潮後，需要的是男生的擁抱；男生高潮後，則只是想睡覺，因此他男性，記得多抱抱對方，不要一直想睡覺。