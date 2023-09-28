一名男網友分享，國外女生的穿衣風格比台灣開放許多，他在澳洲觀察到不少外國女生只穿一件比基尼配短褲就出門，讓他很好奇為何外國女生這麼敢穿，引發網友討論，不少人看了照片直呼，感覺是在海邊附近，這樣穿蠻合理的吧；另有人說台灣女生也穿很露，去海邊同款造型，然後日常一堆人也是穿運動內衣就出門。

一名男網友昨在PTT上分享，他在澳洲生活，由於南半球快要夏天，天氣逐漸變熱，他觀察到路上的外國女生越穿越少，有不少人甚至會只穿一件內衣搭配短褲或短裙就出門逛街；但如果是台灣女生穿這樣出門，可能會被當作是「女權鬥士」，到底為何國外女生只敢穿一件內衣就出門？

貼文引起網友討論，不少人觀察原PO分享的照片說，圖中看到很多棕櫚樹，而且那些外國女生也不是穿內衣，而是穿著比基尼出門，感覺是在海邊附近的小鎮，這樣的打扮蠻正常的。「 澳洲昆士蘭隔壁就是沙灘當然只穿比基尼」、「夏天去海邊這樣穿很正常」、「比基尼吧！附近有海灘蠻合理的」。

另也有人表示，台灣女生在海邊的時候也是比基尼配短褲，然後一堆人現在都穿著運動內衣就出門，也沒外加小外套或是T恤。「台灣明明一堆穿更露」、「阿伯都穿吊嘎的洞洞裝了」、「台灣也是這樣啊，運動內衣跟瑜珈褲」、「台灣一大堆穿bikini在展場偷偷露出的沒看到？」