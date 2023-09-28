新北市八里山區一間鐵皮廠房28日凌晨2時許發生火警，警消獲報到場時，發現佔地1千平方公尺的廠房已全面燃燒，且一旁還有民宅，有延燒之虞，趕緊布設水線防護灌救，所幸在1小時左右控制火勢，警消正調查起火原因當中。
初步瞭解該工廠為廢五金回收廠，火警發生當下無人員在廠內。由於日前才發生屏東工廠大火造成多名消防員殉職，警消在搶救時非常謹慎。至於起火原因及財物損失，仍在調查釐清中。
新北市八里山區一間鐵皮廠房28日凌晨2時許發生火警，警消獲報到場時，發現佔地1千平方公尺的廠房已全面燃燒，且一旁還有民宅，有延燒之虞，趕緊布設水線防護灌救，所幸在1小時左右控制火勢，警消正調查起火原因當中。
初步瞭解該工廠為廢五金回收廠，火警發生當下無人員在廠內。由於日前才發生屏東工廠大火造成多名消防員殉職，警消在搶救時非常謹慎。至於起火原因及財物損失，仍在調查釐清中。
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