藍白怎樣合話題不斷，中廣董事長趙少康日前更斷言，國民黨總統參選人侯友宜不可能當副手。民眾黨總統參選人柯文哲昨(27日)忍不住嗆，國民黨一直傳出不比民調、一定要當正的這種訊息，這算哪門子合作？還傳出柯在民眾黨內部會議中怒批，如果國民黨都堅持這樣，那就「去死吧」。對此，資深媒體人尚毅夫昨在政論節目中分析，柯文哲講話的內容其實某種程度上「就是在藍白合開條件」！

柯文哲27日說，國民黨一直在講藍白合，但國民黨的條件，第一是不要比民調、第二是一定要當正的，他直呼，這蠻奇怪的，「哪一門子的合作？」。

對於柯文哲的說法，尚毅夫27日分析，第一點，柯講話的內容其實某種程度上「就是在藍白合開條件」，也就是做民調、民調決定正副，其實某種程度上柯講話是在開出條件，如果國民黨願意說做民調誰勝當正的，或許藍白合有得談，但是問題是侯友宜願意嗎?這是黨內的問題。

尚毅夫進一步談到，看到趙少康說法是希望前高雄市長韓國瑜出來，10月談的時候，但是侯友宜卻一定要當正的，而金溥聰從反對藍白合到不排斥藍白合，前提也叫做侯友宜當正的；反觀柯文哲，如果他當副的，必須考慮政黨票不分區會不會被吃掉?如果不當副的，那他只有去說做民調，如果國民黨又不願意，那他的選擇就可能只有兩條路，就是選下去或是跟郭台銘合作，問題是跟郭合作除了資源並無意義。