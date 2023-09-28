中廣董事長趙少康26日指出，假使國民黨將高雄市前市長韓國瑜列入不分區立委第一名，2024選舉至少可以增加一百萬票，引發各界熱議。對此，資深媒體人尹乃菁分析，韓國瑜不但對2024整體氣勢有幫助，也是藍營要做出最壞的打算時，可以丟出的安全牌。

尹乃菁27日在節目《少康戰情室》指出，對於韓國瑜排不分區立委第一這件事情，在整體氣勢上來講是有絕對幫助的，第一個是因為藍白合、合不合實在吵太久了，且這次選舉是一個畸形扭曲的選舉，對非綠陣營的選民來說實在吵太久了，從2月到現在，可以看出選舉大勢不合就一定輸。

尹乃菁接著強調，要做最壞的打算，如果合不成，國民黨不分區的部分起碼要有一個帶頭的母雞，能夠去打起來立委的聲勢，「我覺得韓國瑜第一名，就是有一個安全牌，能夠帶動氣勢的一個盤算。」

至於在野總統參選人迄今還在為誰正誰副爭論不休，尹乃菁也呼籲，「選舉都是參選人要討好選民，為什麼選民要這麼溫柔對待這些人，操盤的人都要這樣溫柔對待這些人，你們這些人能不能像一個成熟的大人，橫渡這個局勢，做出最有利台灣未來的一個選擇？」