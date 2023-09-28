進口蛋爭議在立法院開議後成為質詢焦點，有立委算出進口蛋成本一顆最多18元，農業部卻給一顆32元補助，質疑價差去哪了；農業部次長杜文珍表示，此項補助為「特殊個案」，並非通案，農業部依實際到岸價格事實認定，每批蛋的金額都不相同。

立委溫玉霞27日質詢時指出，進口蛋成本10元、空運5元、物流報關等費用3元，全部加一加約18元，以一顆賣5元算，頂多虧損13元，為何農業部給出26至32元的補助，「這是金雞蛋嗎」？杜文珍強調，費用還包括關稅、營業稅、檢驗費等，每批成本不盡相同。

立委蘇巧慧跳出來緩頰，她以機票為例，「妳搭飛機的價格都一樣嗎？買緊急機票價錢一樣嗎」，杜文珍答「不一樣」，蘇巧慧隨即說：「那剛剛怎麼不會講」，批農業部對於關鍵性問題回應能力不足、解釋能力不足。

為減少民眾疑慮，食藥署宣布，針對茶葉蛋、滷蛋等「實質轉型」蛋製品，輔導8通路試辦標示雞蛋原料產地，為期6個月。7-ELEVEn、全家、萊爾富、OK超商、家樂福、愛買、大潤發、全聯全部參加。食藥署建議，可一鍋國產蛋、一鍋進口蛋分開煮，方便消費者辨識。