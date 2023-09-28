前立委、民進黨創黨元老魏耀乾昨（27）日在該黨37周年黨慶高舉寫著「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」的白布條，痛斥在新潮流挾持下，民進黨背離了台灣朝野人民企盼。對此，有評論分析認為，魏耀乾的抗議「效應強」、可能會對民進黨總統參選人賴清德的很大影響，因這恐讓外界對民進黨更為失望，不只賴的支持度可能因此無法上升，民進黨的得票率也連帶會被影響。

魏耀乾雖已經退黨，但因是民進黨創黨老黨員，因此有受邀參與餐會。但他在場內舉布條痛批，在新潮流的挾持下，民進黨憑一黨獨大極權獨裁如列寧式組織，政商勾結貪污腐敗、背離台灣朝野人民的企盼，「我們心很痛在流淚」，也點出，近年來包括高端疫苗、50萬紙上公司進口巴西壞蛋等弊端，全因一黨獨大、絕對權力所致，尤其新潮流盤據政府各部門、把持銀行、國企，掏空國庫。

《中評社》評論今指出，賴清德、行政院副院長鄭文燦等人是新潮流成員，該派系在民進黨內握有許多資源，其他派系難免眼紅，一定會有不滿的意見，而黨內對新系的不滿，也會影響綠營的團結。

評論提到，儘管民進黨否認相關指控，但質疑民進黨已喪失創黨精神的不只魏耀乾1人，如前副總統呂秀蓮，民進黨前主席許信良的胞弟、前立委許國泰，時常會批評民進黨，已退出民進黨的前台南縣長蘇煥智，也對民進黨諸多作為非常不滿，創黨黨員、前立委鄭寶清更在去年退黨參選桃園市長。

評論除質疑，當資深黨員一一退黨，並指控民進黨已喪失過去創黨精神，傳統綠營支持者真的不會對民進黨失望？賴清德又要怎麼安撫這些人對民進黨質疑與不滿？也預測，新潮流握有黨內豐富資源，使其他派系可能不滿，若支持者失望持續擴大，不只賴清德的支持度不好往上攀升，民進黨的士氣恐也會無法提昇，缺乏呼喚支持者去投票的動力 ，而影響到明年大選與立委投票率。