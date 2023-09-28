小蜜（左起）、小諾和小塔是這次加入的新成員。（UIP提供）

深受小朋友喜愛的動畫片《汪汪隊立大功》，再推全新電影版《汪汪隊立大功：超級大電影》，日前在美國洛杉磯的奧特里博物館舉辦特別場，邀請到許多家庭與他們的毛小孩共襄盛舉，共邀請到219隻狗狗出席，現場不管是大狗或小狗們一起觀賞電影，還打破金氏世界紀錄，成為最多狗狗參加的電影放映會，官方評審到場頒發證書時表示 ： 「我很高興能為毛孩們頒發這個獎，也超開心有這難得的機會與牠們一起看電影！」

《汪汪隊立大功：超級大電影》特別為喜愛萊德和毛孩英雄的粉絲們準備了一連串的大驚喜，導演卡爾布倫克爾說：「我希望觀眾能夠體驗到一種驚奇和力量的感覺。對於年輕的電影觀眾來說，這將是他們的第一部超級英雄電影，跟隨狗狗們獲得超能力，也許會將自己投射到那些神奇的時刻。電影的所有魔力都在電影中，進戲院看大銀幕就是體驗它的最佳方式。」

小諾（圖中穿藍色服裝）、小蜜（穿黃色服裝）和小塔（穿紅色服裝）3隻活潑、可愛、偶爾小出槌的博美狗這次的新成員，萊德邀請牠們來汪汪隊總部參觀，看看想成為正式隊員需要什麼資格，還派莉柏蒂負責照顧這三隻滿心期待的救援小將。當然想加入汪汪隊，就必須接受魔鬼般的訓練，因為萊德的狗狗團隊都是經過多年訓練，才能成為我們熟悉、喜愛的英雄，而為了搞定韓丁納市長和薇多莉亞凡斯可能拋出的挑戰，汪汪少年隊就得展開瘋狂特訓，做好每天大爆汗的心理準備。

首先就從5次開合跳開始吧；再來，每個有理想有抱負的英雄都需要有一位智慧的導師，對汪汪少年隊來說，莉柏蒂就是他們的良師益友，雖然她千百個不願意，還是盡責完成工作；此外，要成為一名真正的汪汪隊隊員，除了要有體力，也要有頭腦，汪汪隊和汪汪少年隊這次面對來自太空的威脅，危及地球所有生命，學習科學新知就顯得非常重要；最後，想拯救世界並踏上全新冒險旅程之前，汪汪少年隊一定要穿上或帶上適合出任務的服裝或裝備，才能帥氣登場完美達成任務。

《汪汪隊立大功：超級大電影》明（29日）在台上映，此外還有貼心小提醒，在電影播放開始前，會有獨家片段釋出，要告訴觀眾全球最知名的探險家回來了，全新短片《朵拉與奇幻生物》跟著朵拉和好朋友們來場奇幻的大冒險。