日本吉卜力工作室推出數部經典動畫，以其動畫世界觀打造的「吉卜力公園」也於去年12月開幕，位於名古屋的愛・地球博紀念公園，共5個園區，每個園區獨立售票，可提前3個月預約，第一期開放「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「動動力森林」3大園區，其中人氣最旺的「吉卜力大倉庫」是從溫水游泳池改建而成，裡面有咖啡廳、紀念品店、限定展覽以及電影院等，完全的室內空間，不用擔心風吹日曬雨淋。
首先印入眼簾的是中央階梯，用20萬張馬賽克拼貼而成，裡面還藏了3個在《龍貓》、《神隱少女》中出現的小黑球模樣的「灰塵精靈」，邀請大家來尋找，樓梯上方也可看到長達6公尺的《天空之城》巨型飛船會上下移動著；走上樓梯則是「放映室 獵戶座」，共有170個座位，入園時會拿到電影票，可在此觀賞原先只在東京「三鷹之森吉卜力美術館」展出10分鐘左右的動畫短片，每個月都會播出不一樣的作品。
園區內最熱門的莫過於3個期間限定的特別展覽，第一個「吉卜力經典場景體驗展」，共有13部電影、14個經典場景，讓你可以直接融入其中與每個喜愛的動畫角色互動拍照；第二個「描繪飲食」增修改訂版，展出多個美食模型以及動畫手稿，完美呈現出電影當中的經典美食，還有廚房和餐桌場景，甚至連櫃子和鍋蓋打開裡面都絲毫不馬虎；最後一個「滿滿的吉卜力展」則展出了歷年作品在海內外上映時的海報，當然也不只有海報，由於此區是禁止拍攝，所以還會有龍貓公車與巨型龍貓驚喜現身供大家盡情合影。
除了展覽中可以看到多個一眼就能認出的經典場面外，裡面更有《天空之城》、《神隱少女》、《借物少女艾莉緹》的主題區，讓人盡情沉浸在吉卜力的世界中，多個細節也保證看到陣陣驚呼。另外，還有擺放了真正在吉卜力海內外展覽中曾展示過展品的「倉庫」，以及僅限12歲以下小孩進入的「兒童城」、「貓巴士的房間」，不過為讓小朋友能夠盡情地遊玩，不被爸媽逼迫拍照留念，此區禁止拍攝。
「南街」則有書店、模型店和懷舊零食店共3個商店，當然還有高達200多品項的專門周邊商店「冒險飛行團」，得購買大倉庫門票的遊客才能進入購買，且多個商品都是只有在那才能買到的限定商品。至於吃的部分除了有屋頂像機翼的「橫貫大陸飛行咖啡廳」，販售三明治等「單手可以食用」的餐點外，另一間「牛奶小站Siberi❅An」則販賣《風起》中的「西伯利亞蛋糕」搭配和愛知縣著名的常滑牛奶。
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