日本吉卜力工作室推出數部經典動畫，以其動畫世界觀打造的「吉卜力公園」也於去年12月開幕，位於名古屋的愛・地球博紀念公園，共5個園區，每個園區獨立售票，可提前3個月預約，第一期開放「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「動動力森林」3大園區，其中人氣最旺的「吉卜力大倉庫」是從溫水游泳池改建而成，裡面有咖啡廳、紀念品店、限定展覽以及電影院等，完全的室內空間，不用擔心風吹日曬雨淋。

首先印入眼簾的是中央階梯，用20萬張馬賽克拼貼而成，裡面還藏了3個在《龍貓》、《神隱少女》中出現的小黑球模樣的「灰塵精靈」，邀請大家來尋找，樓梯上方也可看到長達6公尺的《天空之城》巨型飛船會上下移動著；走上樓梯則是「放映室 獵戶座」，共有170個座位，入園時會拿到電影票，可在此觀賞原先只在東京「三鷹之森吉卜力美術館」展出10分鐘左右的動畫短片，每個月都會播出不一樣的作品。

「吉卜力大倉庫」由溫水游泳池改建而成，上方有《天空之城》的巨型飛船。（甲上娛樂提供）

馬賽克中藏了3個灰塵精靈，邀請大家來尋找。（甲上娛樂提供）

「放映室 獵戶座」可觀賞10分鐘左右的吉卜力動畫短片，不過目前只有日文版。（甲上娛樂提供）

園區內最熱門的莫過於3個期間限定的特別展覽，第一個「吉卜力經典場景體驗展」，共有13部電影、14個經典場景，讓你可以直接融入其中與每個喜愛的動畫角色互動拍照；第二個「描繪飲食」增修改訂版，展出多個美食模型以及動畫手稿，完美呈現出電影當中的經典美食，還有廚房和餐桌場景，甚至連櫃子和鍋蓋打開裡面都絲毫不馬虎；最後一個「滿滿的吉卜力展」則展出了歷年作品在海內外上映時的海報，當然也不只有海報，由於此區是禁止拍攝，所以還會有龍貓公車與巨型龍貓驚喜現身供大家盡情合影。

「吉卜力經典場景體驗展」中的《神隱少女》無臉男，可以坐著一同合影，背後窗外的景色還會改變。（甲上娛樂提供）

可以爬樓梯到魚身上跟《崖上的波妞》合照。（甲上娛樂提供）

《天空之城》中巴魯接住希達的名場面。（甲上娛樂提供）

「描繪飲食」增修改訂版展出多個美食模型以及動畫手稿。（甲上娛樂提供）

《神隱少女》中千尋的父母吃完後變成豬。（甲上娛樂提供）

《龍貓》中小月與小梅家的餐桌。（甲上娛樂提供）

廚房中的櫃子和鍋蓋打開裡面都絲毫不馬虎。（甲上娛樂提供）

甚至連豬的場景都能在展區中看到。（甲上娛樂提供）

「滿滿的吉卜力展」展出了歷年作品在海內外上映時的海報。（甲上娛樂提供）

「滿滿的吉卜力展」中的龍貓公車，可盡情在裡面拍照。（甲上娛樂提供）

除了展覽中可以看到多個一眼就能認出的經典場面外，裡面更有《天空之城》、《神隱少女》、《借物少女艾莉緹》的主題區，讓人盡情沉浸在吉卜力的世界中，多個細節也保證看到陣陣驚呼。另外，還有擺放了真正在吉卜力海內外展覽中曾展示過展品的「倉庫」，以及僅限12歲以下小孩進入的「兒童城」、「貓巴士的房間」，不過為讓小朋友能夠盡情地遊玩，不被爸媽逼迫拍照留念，此區禁止拍攝。

《天空之城》的機器人兵，完美呈現了長滿青苔的細節。（甲上娛樂提供）

「冒牌館長室」中忙碌的湯婆婆，可站在窗外尋找她與千尋簽的契約書。（甲上娛樂提供）

「冒牌館長室」外還貼著「紙鳥」，一旁柱子還有「白龍」的身影。（甲上娛樂提供）

《借物少女艾莉緹》中「水滴」洗澡的場景。（甲上娛樂提供）

「小人花園」讓你體驗小矮人們的世界。（甲上娛樂提供）

「倉庫」擺放了真正在吉卜力海內外展覽中曾展示過的展品。（甲上娛樂提供）

「兒童城」可以鑽進樹洞中，體驗小梅發現龍貓的視角。（甲上娛樂提供）

「南街」則有書店、模型店和懷舊零食店共3個商店，當然還有高達200多品項的專門周邊商店「冒險飛行團」，得購買大倉庫門票的遊客才能進入購買，且多個商品都是只有在那才能買到的限定商品。至於吃的部分除了有屋頂像機翼的「橫貫大陸飛行咖啡廳」，販售三明治等「單手可以食用」的餐點外，另一間「牛奶小站Siberi❅An」則販賣《風起》中的「西伯利亞蛋糕」搭配和愛知縣著名的常滑牛奶。

「南街」上有書店、模型店和懷舊零食店共3個商店。（甲上娛樂提供）