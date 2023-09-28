藝人洪百榕2004年跟宋達民結婚，原先育有1子1女，2017年又懷上第三胎兒子「乖寶」，成為五口的幸福家庭。洪百榕發文透露最近教導孩子，「如果某天自己進到電梯」該怎麼面對，沒想到兒子的一句話竟然讓她語塞，逗趣的對話笑翻不少網友。

洪百榕在臉書發文透露，日前帶著兒子一起搭電梯，趁機教導孩子，如果有一天不小心自己進到電梯裡，「發現爸爸媽媽都不在該怎麼辦？」她告誡兒子，當下一定要保持鎮定，不可以因為慌張就在電梯門打開時亂衝，又強調叫對方必須待在電梯裡等待。

最後洪百榕問兒子「你有聽懂媽媽說的嗎」，沒想到乖寶只悠悠吐出一句：「就跟妳說我需要一台手機吧～」出乎意料的答案，讓她當場愣住說不出話來，笑說以後跟小孩講話都要很小心才行：「我語塞了！媽媽輸了！」

貼文曝光後，網友也被乖寶的神回覆笑翻，紛紛表示：「他其實是在幫媽咪歸納重點並下結論，好棒」、「比我們都厲害」、「很會耶」、「好聰明的答案」、「電梯裡沒訊號，不需要手機哦弟弟」、「他說到重點了」、「乖寶趁機要手機」、「反應機靈的小孩」。