“Yo NBA man, y’all need to look into the Bucks for tampering… Y’all didn’t hear it from me, but I heard it from somebody.”



Jimmy Butler speaks on Damian Lillard being traded to the Milwaukee Bucks 😅



(via @JimmyButler / IG)pic.twitter.com/fDBMSEHN3h — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 27, 2023

利拉德（Damian Lillard）決定離開拓荒者，並與熱火情投意合，加盟南灘大軍只是時間問題，沒想到卻在最後關頭遭公鹿趁虛而入，組織三方交易將利拉德拿下，熱火主將吉米巴特勒（Jimmy Butler）想和利拉德並肩作戰的希望落空，心情鬱卒的他在IG上錄製一段影片，要求聯盟調查公鹿是否有違規招募的嫌疑。

公鹿、太陽、拓荒者進行三方交易，根據《ESPN》知名記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，拓荒者收下哈勒戴（Jrue Holiday）、艾頓（Deandre Ayton）、卡瑪拉（Toumani Camara）、2029年不受保護的首輪選秀權以及2028、2030未受保護的首輪互換權。紐基奇（Jusuf Nurkic）、格雷生艾倫（Grayson Allen）、利托（Nassir Little）和基昂強生（Keon Johnson）前往太陽。公鹿收下利拉德。

公鹿的補強來得過於突然，畢竟在交易被揭露之前，熱火普遍被認為是將會是利拉德的下一站，暴龍也被傳在其中，但公鹿仍是想方設法完成這筆交易，利拉德將和「字母哥」揚尼斯阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）聯手，再度向總冠軍發起挑戰。

熱火顯然相當不開心，心儀已久的利拉德就這樣溜走，亟欲尋求生涯首冠的吉米巴特勒無奈說道，「NBA的夥伴，你們需要調查公鹿違規招募的行為，我只是把這件事說出來，我不是消息來源，這是別人告訴我的。」