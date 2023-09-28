看中醫時見到病患身體插滿銀針會望而卻步嗎？中醫發展出有更科學的雷射針灸，「無痛、非侵入性且老少咸宜」，對怕痛的人無疑是一大福音，成為近年熱門話題。

台南市立安南醫院中醫部醫師林峻邦表示，不論是西醫打針或中醫針灸，一般人畏懼都是因為怕痛，尤其針灸插入穴道時，帶來的痠麻脹痛感，加上全身布滿銀針的外觀，會讓恐針者更加抗拒。

隨著科學與中醫結合，現在已有雷射針灸問世，林峻邦表示，雷射針灸是運用低能量雷射來治療，即是取可見光的其中之一波長，將能量輸入身體。

林峻邦進一步說明，國外將輸出功率小於500毫瓦的雷射都定義為「低能量雷射」，醫療使用的低能量雷射，主要是生物刺激作用，也就是藉著給予適當能量，刺激生物細胞並誘發或強化一些生理反應。

學術研究已證明雷射治療效能有8種，分別為增加ATP（粒腺體）合成、增加白血球吞噬細胞、增加DNA和RNA細胞合成、增加新生血管生成、增加膠原蛋白和蛋白質合成（傷口癒合過程）、降低前列腺素量（止痛）、改善細胞活力作用、改善免疫系統。

雷射針灸直接效果包括止痛、抗發炎、抗水腫、循環正常化、生物能刺激等，間接效果有微血管的循環刺激，以及細胞營養的刺激。

林峻邦提到，比起傳統針灸，雷射針灸在治療上擁有以下數項優點，包括較短的治療與持續時間、傳統針灸難以治療處，如黏膜、傷口、關節等，都可加以治療、無痛治療，更適合敏感患者或兒童，還可用於典型針灸不建議用針之處。此外還不會感染、不會出血，不具侵入性。順著經脈流動方向刺激，能有效改善及增加經脈與經脈周圍能量和內部器官的刺激。

林峻邦認為，雷射針灸更適合害怕針刺疼痛患者，且對治療出血、感染者更方便，並能在有限的治療時間中，以無痛的方式刺激多個穴點，達到減輕疼痛與症狀的療效。