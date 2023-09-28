韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa，自今（28）日起登上擁有「世界第一裸秀」之稱的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）進行五場表演；而目前已抵達巴黎的Lisa，在當地27日深夜發文曬出人在瘋馬秀觀眾席的美照，瞬間吸引百萬人前往朝聖。

Lisa目前已在法國巴黎的卡巴萊（Cabaret）夜總會場，為瘋馬秀做演出做最後準備，而她於當地時間27日深夜，也就是正式上場的前一天發出人在觀眾席的多張美照，並開心寫下：「迫不及待期待這一刻的到來！D-1，很快就會見面了」貼文一出短短4個小時，就已累積超過168萬人按讚，而此次演出將是她出道以來最大尺度，因此受外界高度關注。

事實上，當初Lisa將出演瘋馬秀的消息曝光後，瘋馬秀品牌經理曾透露，會邀請Lisa的原因「是希望能夠吸引新的年輕女性客戶，在某種程度上，這是我們未來的觀眾，因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵，我認為，當Lisa決定這樣做時，也表明了相同的態度」。

此外，根據外媒報導，Lisa將在瘋馬秀表演歌曲為〈But I am a Good Girl 〉、〈Crisis ? What Crisis !?!〉令大家相當期待，不過瘋馬秀現場禁止錄影，因此未進場的粉絲似乎無法欣賞到Lisa演出。