台北一名黃姓男子因不滿女性友人小蘭（化名）結交男朋友，竟在今年3月間，跑到小蘭住處，拿大鎖將其機車鎖住，甚至3度騎車尾隨小蘭，小蘭不堪其擾報警處理。法官依《跟蹤騷擾防制法》，科處罰金2萬元，得易服勞役，可上訴。

據判決書指出，黃男與小蘭（化名）為朋友關係，黃男因見小蘭另與男友交往，竟於今年3月1日，跑到小蘭住處，持大鎖將其停放路旁之機車後輪鎖住，又於同年月3、9、13日在小蘭住家附近騎機車跟蹤騷擾，使小蘭心生畏怖，足以影響其日常生活及社會活動，報警處理。

法官審酌黃男持續跟蹤、騷擾小蘭，使之心生不安，影響其日常生活及社會活動至鉅，本不宜輕縱，姑念黃男最近10年內均無前科，尚查無不良素行，犯後坦承犯行，但尚未能與小蘭達成和解，另斟酌小蘭因此所受之精神壓力與不快，法官依犯《跟蹤騷擾防制法》第十八條第一項之跟蹤騷擾罪，科罰金2萬元，得易服勞役，可上訴。

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