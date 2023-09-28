姜棟元（左）和李絮在《附身》中一起驅魔。（車庫娛樂提供）

朴明勳（左）、李姃垠繼《寄生上流》後，再度飾演夫婦。（車庫娛樂提供）

韓國搞笑靈異動作片《附身》由《寄生上流》團隊精心打造，故事敘述不相信有鬼的天博士（姜棟元飾），憑藉著驚人的觀察力化身為驅魔師解決各種事件，但某天當他遇到一件棘手的驅魔委託案後，竟遭遇人生中的最大危機，「BLACKPINK」成員Jisoo在片中飾演仙女一角也造成極大的話題。

朴正民在片中飾演供奉仙女的巫師，和Jisoo的驚喜演出是非常重要的一場戲，姜棟元表示：「朴正民甚至熬夜3天拍攝。而Jisoo一開始則是坐在搖臂攝影機上進行拍攝，後來還把椅子拿掉，浮在空中詮釋仙女飛起來的模樣。我們其他演員在那場戲幾乎是坐著拍攝的，他們真的比較辛苦！」更笑虧：「當時身為Jisoo粉絲的正民看起來非常開心呢！他還請Jisoo在他的道具扇子上簽名留念！」李絮也大讚：「Jisoo美到讓我忍不住讚嘆，讓我不禁心想只有Jisoo能詮釋仙女角色！」

而在《寄生上流》中扮演管家夫婦的朴明勳、李姃垠，這次在飾演請姜棟元到家裡驅魔的有錢夫妻而引起話題，曾任《寄生上流》副導的本作導演金成植表示：「在拍攝《寄生上流》的過程中，我曾想像過管家夫婦幸福生活的模樣，很開心這次能實現！我也事先徵求奉俊昊導演的同意，對方覺得這樣的安排讓他很開心！」姜棟元則難忘曾和李姃垠在《王牌計中計》裡熱舞。此外，《殭屍校園》趙怡賢也飾演李姃垠夫婦的「中二病」女兒，對姜棟元、李東輝罵髒話的場面也造成話題。

朴贊郁導演日前出席《附身》映後特別座談會時，透露自己之前就已看過《附身》的初剪版本，但因為覺得本作一定要用大銀幕觀賞，所以當天也在臺下和觀眾們再看了一次《附身》。朴贊郁導演表示：「金成植導演是《寄生上流》、《分手的決心》的副導，沒想到之前參與了那麼深沉、浪漫之作的他，竟然有辦法拍出像《附身》如此充滿魄力和活力的電影，真是嚇我一跳！朴贊郁導演也大讚《附身》展現出有別於其他電影的獨特動作場面，認為金成植導演將《附身》拍得非常好。

金成植導演透露在構寫《附身》劇本時，就以姜棟元的形象去塑造角色，中間透過《軍艦島》柳昇完導演給姜棟元劇本後，姜棟元很快就答應參演，這也讓金成植導演欣喜萬分，朴贊郁導演也笑說當時大家都紛紛恭喜金成植導演圓夢了，朴贊郁還表示：「和以前相比，姜棟元在《附身》中能更自然地吐出幽默的臺詞了，所以和李東輝之間的演技默契也更加有趣了！」《附身》今（28日）在台上映。