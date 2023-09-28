民進黨主席兼總統參選人賴清德昨（27）日於中常會時呼籲行政院應積極調整護理人員薪資待遇，優先匡列預算為大夜班、小夜班加薪。行政院副院長鄭文燦則在會中說明，行政院擬發給小夜班、大夜班的護理人員，每班400元到1000元的獎勵，明年度將以健保總額專款專用編列。

衛福部今將赴行政院會報告護理人力政策整備計畫，據《中國時報》昨報導，有政院人士透露，國內2030年護理人力需新增5.5萬人至7.4萬人之間，政府將以12項策略計畫因應，主軸是改善職場環境，朝三班護病比入法前進。

針對賴清德於民進黨中常會上呼籲行政院應積極調整護理人員薪資待遇，優先匡列預算為大夜班、小夜班加薪，據《自由時報》今報導，政院官員透露政府將提出「護理人員夜班費獎勵」，小夜班部分，地區醫院為每班400元、區域醫院500元、醫學中心600元；大夜班護理人員，地區醫院每班600元、區域醫院800元、醫學中心1000元。

該官員也提到，現行全日護病比將改為三班護病比，不過因護病比數據預計年底才會出爐，也必須與醫院、護理師等代表討論，數據要確實可行並了解供給端是否能供給。該官員強調，正式入法前，衛福部將祭出獎勵措施來鼓勵醫院。