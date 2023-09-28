今天是中華民國建軍史上最重要的一天。首艘國人自製「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，上午將總統蔡英文將替中華民國海軍首艘國造潛艦IDS正式命名為「海鯤號」，並正式命名擲瓶下水，但會場保密措施嚴密並不開放，僅有包括國防部長邱國正、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光、國安高層及立法院外交國防委員會立委以及參與造艦人員都將在場見證歷史時刻。

據了解，為了防止洩密，今天典禮會場在廠房內舉行，未受邀人員，一律無法入場，且入廠人員禁止拍攝，要先進行安檢後交出手機及相機等物品。弔詭的是，國軍建軍史上如此重要的里程碑，總統府卻僅帶著府線記者參與典禮，禁止專業的軍事線記者前往採訪，在國際上大概也是一大笑話。

據了解，主要原因是，潛艦上最重要的「紅區裝備」，電池和桅杆尚未裝配完成，憂心遭到軍事記者對此大作文章，因此僅邀請府線記者前往，以免報導失焦。

知情人士表示，今天的擲瓶儀式在海昌工廠內，潛艦艦首會用大型國旗布幕包覆進行保密，不會露出魚雷發射管。後方艦尾的陣葉與艦身下方的聲納音鼓也會有布幕包覆與蓋住，艦身甲板會分別掛上國旗三色布作為裝飾。

典禮一開始由受邀人員觀看由軍聞社長時間記錄拍攝剪輯而成的潛艦國造建造的過程影片後，才正式進入典禮程序。