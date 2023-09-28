37歲頂大碩士畢業的男工程師想徵婚，擇偶條件只有2個，第1是「25至27歲」，其次是職業「師字輩」。網友看了全罵翻，「刻意要求差10到12歲的女生，有扣分欸」、「難怪單身」。

一名女網友在《Dcard》發文表示，有位親戚頂大電機碩士畢業，目前在一線IC設計公司擔任工程師；身高175公分、體重70公斤，平時有打理外表，乾淨整齊。

原PO接著提到，親戚想徵婚，不要求女方外表，擇偶條件只有2個，第1是「25至27歲」，另外職業要「師字輩」。

原PO好奇問「這樣條件的男生，女生會嫁嗎？」許多網友直言，「這麼老了還刻意想找年輕的，讓人覺得很不舒服 」、「刻意要求差10到12歲女生，有扣分欸」、「37歲找25～27師字輩，難怪單身」。

也有網友建議「差10歲有點多了，找33到35差不多」、「我29、師字輩，另一半33我覺得剛好，當時心裡覺得最多只能大5歲，但也覺得有點老了，何況37？」