明天是中秋節，台北市立天文館指出，今年的中秋滿月非常特別，是10年來中秋節當天月亮最圓的一次，也就是所謂的「滿月」或「望」，也是2015年來最大的中秋滿月，下次要在中秋節看到這樣完美的滿月，要再等14年。

台北市立天文館在臉書表示，今年中秋滿月發生在中秋節當天下午5點57分，剛好是月亮下午5點46分升起後，能看見100%真正盈亮的「滿」月。

台北市立天文館說，中秋節為農曆8月15日，傳統「月圓人團圓」的節慶，但其實中秋節當日要遇到真正滿月的機會不多，只有1／3的機率，在21世紀僅會有37次，其他則落在農曆14、16日，甚至13或17日，而下次中秋逢滿月要到2030年，不過滿月發生時不見得月亮已升起，所以要像今年一樣能看到完美的中秋滿月，得等到2037年。

台北市立天文館說，今年的中秋滿月雖然距離36萬1553公里，沒有達到超級滿月的程度，但已是自2015年以來最大的中秋滿月。