2024選戰激烈，中廣董事長趙少康稱，國民黨總統參選人侯友宜絕對不可能當副手；民眾黨總統參選人柯文哲則批，國民黨一直在講藍白合，條件是不比民調、一定要當正的，「哪一門子的合作？」對此，趙少康昨(27日)在節目中直言，在兩份民調上，柯也不過比侯多1個到2個百分點，「因為1、2個百分點你就當正的、他當副的嗎？這好像賭博一樣」。

趙少康在《少康戰情室》中指出，柯文哲當然是問說「你又不談民調，就是談要正的」，但第一個雙方要有一個理解，是不是完全靠民調?如果完全靠民調，在兩份民調上，柯也不過比侯友宜多1個到2個百分點，「因為1、2個百分點你就當正的、他當副的嗎？這好像賭博一樣」

趙少康進一步指出，第二個本來結合就不是只有總統、副總統，需考慮許多職位，包含行政院長、各部會首長，你們現在講這是分贓，但歐洲的聯合內閣就是在討論這些，柯文哲最早喊出「聯合政府」，今天卻說聯合政府是分贓，「你喊就可以？別人喊就不可以？這很奇怪」。

另外，趙少康舉例，2000年總統大選時，親民黨主席宋楚瑜比前副總統連戰多200萬票，2004年連宋配時宋楚瑜的民調也比連戰高，不是只看2個候選人，還要看背後的縣市長、立委，就是一個聲勢，「國民黨有380個縣市議員，你不得不承認這個現實，這是政黨的實力。不合通通死，合可以一搏，其實都可以談」。