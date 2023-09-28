小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果iPhone 15 Pro系列過熱問題鬧得沸沸揚揚，甚至被使用者戲稱為「火龍果」，市場將矛頭指向台積電3奈米製程造成過熱，對此，知名蘋果供應鏈分析師郭明錤調查後迅速作出回應闢謠，直言iPhone過熱與台積電的3奈米製程無關，反倒是受散熱系統變更影響。

【1】頂規i15過熱 郭明錤：無關台積3奈米

郭明錤所做調查顯示，iPhone Pro系列之所以傳出過熱問題，很可能是蘋果為了讓iPhone重量更輕，故對散熱系統設計作出妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等。他預期，蘋果將會透過更新軟體修正此問題，但除非調降處理器效能，否則改善效果可能有限；若蘋果沒有妥善解決這個問題，可能會不利iPhone 15 Pro系列產品周期的出貨量。

【2】高息ETF配息來源 11月起須講清楚

為了消弭高股息ETF的收益平準金之亂，自11月1日起，投信不能只有揭露「股息」占比，未來在第二階段確定股息分配數字後，須清楚揭露「收益分配組成」占比，包括收益平準金占比在內。

【3】美擬無限期豁免 對三星、海力士陸廠出口設備

台、韓晶片製造商去年10月經美國政府許可，獲得對中國半導體相關設備出口的一年豁免期，最新消息指出，美方最快於本周宣布，無限期延展三星電子、SK海力士的設備出口管制豁免。不過，消息人士並未提及台積電是否也同樣獲得美方的無限期豁免。

【4】防詐騙！人頭戶最多10銀行 抓出9缺失

金管會已完成人頭戶最多的十大銀行專案金檢，檢查局27日透露，抓出這10家國銀九大缺失，其中10家銀行普遍都發生的缺失，即監控機制系統參數問題，因參數設定不符合實際情況，導致異常交易難透過系統即時預警。

【5】美政府關門 倒數72小時

美國參議院26日晚間以77對19票表決通過，就一項為政府提供資金至11月17日的臨時撥款法案展開審議。若成功簽署成法的話，美國政府將可躲過10月1日起斷炊停擺的命運。