知名中醫師徐國峰經營的粉專擁有4萬多粉絲追蹤，診所在Google評分高達4.9顆星，醫術頗受好評，日前在臉書發文表示跟一位超級網紅變成鄰居，接著曬出兩人合照，竟是被封為「全台最有錢YTR」的超哥，立刻掀起網友熱議。

徐國峰透露近來遇到久未碰面的「超級網紅朋友」，意外的是兩人還變成鄰居，接著曬出合照，竟是被封為「全台最有錢YTR」的超哥，只見兩人對著鏡頭擺出燦爛笑容，不難看出意外巧遇讓彼此心情相當雀躍，徐國峰表示光是車經跟人生，就有聊不完的話題，接著細數對方的事蹟並大讚：「見識到他從零到幾十萬訂閱，台灣史上最拚命最猛YouTuber，曾經每天更新，拚命三郎的做事態度令人讚賞，英雄惜英雄」。

徐國峰表示跟「全台最有錢YTR」超哥私下有聊不完的話題。（圖／徐國峰醫師臉書）

兩人合照曝光後，讓網友興奮留言：「哇塞，沒想到你們是鄰居，那真的聊不完的車了」、「徐醫師和超哥都一樣！都愛美食與超跑」、「我也很欣賞超哥人生的標桿」、「以他的財力到幾十萬根本簡單啊」，此外，有不少眼尖網友認出兩人背後停的跑車，是2013年上市，全球限量9輛，要價約1.4億台幣的藍寶堅尼「毒藥」(Veneno Roadster)，立刻掀起熱議。

YouTuber超派人生是長照醫療產業老闆，經營《超派人生》頻道，曾開箱「全球只有十萬人擁有的黑卡」、「豪砸1.4億元買桃園500坪土地」等奢華主題，被網友封為「全台最有錢的YouTuber」。