美國聯邦參議院一名幕僚今天告訴路透社，今年稍早破壞微軟（Microsoft）電郵平台的中國駭客，成功自美國國務院10個不同的電郵帳號盜走6萬封電郵。

這名幕僚出席了一場國務院資訊科技官員的簡報，他表示，官員們告訴議員，駭客從10個不同的國務院帳號竊走6萬封電郵，且儘管受害者姓名未公開，已知除了一人其他都隸屬東亞及太平洋部門旗下。

透露消息的上述幕僚是聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）手下一員，他以不公開姓名的方式分享簡報內容。

上述事件中，除了美國國務院還另有20多個機構疑遭中國駭客入侵，但截至目前為止受害機構名稱大多未曝光。北京方面已經否認是這次間諜行動的幕後主使，然而相關指控讓美中關係更加緊繃。

此外，駭客事件讓外界再度聚焦微軟在提供美國政府資訊科技服務方面，恐扮演著太過龐大的角色。

施密特於簡報後透過上述不具名幕僚向路透社發布電郵聲明說：「我們未來必須加強防禦這類的網路攻擊和入侵行為。」

他說：「聯邦政府對單一廠商的仰賴成了潛在弱點一事，有待我們認真審視檢討。」

美國國務院未立即回覆置評的要求。施密特辦公室也尚未回覆路透社要求採訪的請求。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120928