李泳知人氣超旺,首度來台就2場演唱會通通秒殺。(Live Nation Taiwan提供)

李泳知2小時的演出火力全開。(Live Nation Taiwan提供)

韓國女星李泳知曾在選秀節目《Show Me the Money》第11季獲得冠軍,並在《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》中展現超強綜藝感,成為MZ世代指標,本周首度訪台,將亞洲巡迴「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’ 」第一站獻給台粉,9月26、27日連續二晚在新莊Zepp New Taipei開唱,2小時的火力全開精彩演出,李泳知也開心喊「很開心看到大家,我個人首場演唱會在台北舉辦 ,這對我來說非常!非常!非常!有意義!」並現學現賣撂中文回應,下跪謝粉絲 「謝謝,非常謝謝」。

李泳知25日一抵台後從看到台北街頭就不斷發出驚嘆聲「WOW~WOW」,到了下榻飯店後,一開門就看到飯店精心準備的巧克力造型的金色麥克風並寫著「K-POP文化總統」當場興奮倒退激動表示超感動,馬上發到IG限時動態上,喜悅心情藏不住。2天的演出都藏有不同小巧思,誠意滿滿地獻唱24首歌,整場演唱會有如李泳知的出道過程記錄,以《高等Rapper3 》作為開場,透過影片讓歌迷重溫當年青澀的模樣,緊接著《Show Me the Money 11》從海選到最終決賽的過程,由舞者扮演海選時的評審角色為李泳知戴上通過的項鍊,還搞笑演出在Cypher階段搶麥克風淘汰又復活的橋段。

緊接著全神貫注的快嘴饒舌〈Not Sorry〉、〈WITCH〉讓現場粉絲驚呼連連,而特別嘉賓橋段有請在《Show Me the Money 11》中結交的饒舌好友Jambino、Toigo友情幫腔,3人同台大合體大展饒舌實力,結尾加碼帶來中文歌曲,特地演唱了蔡依林的〈玫瑰少年〉。據悉,她在彩排時的李泳知因為擔心自己中文發音不標準,頻頻問現場工作人員真的「真的OK嗎?」當聽到工作人員說很棒時,才放心地露出靦腆的笑容,由樂隊重新編曲的抒情版本,透過李泳知充滿磁性的嗓音詮釋出不一樣風格的〈玫瑰少年〉,獲得台下粉絲一致好評。