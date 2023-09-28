李泳知人氣超旺，首度來台就2場演唱會通通秒殺。（Live Nation Taiwan提供）

李泳知2小時的演出火力全開。（Live Nation Taiwan提供）

韓國女星李泳知曾在選秀節目《Show Me the Money》第11季獲得冠軍，並在《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》中展現超強綜藝感，成為MZ世代指標，本周首度訪台，將亞洲巡迴「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR ’THE MAIN CHARACTER’ 」第一站獻給台粉，9月26、27日連續二晚在新莊Zepp New Taipei開唱，2小時的火力全開精彩演出，李泳知也開心喊「很開心看到大家，我個人首場演唱會在台北舉辦 ，這對我來說非常！非常！非常！有意義！」並現學現賣撂中文回應，下跪謝粉絲 「謝謝，非常謝謝」。

李泳知25日一抵台後從看到台北街頭就不斷發出驚嘆聲「WOW~WOW」，到了下榻飯店後，一開門就看到飯店精心準備的巧克力造型的金色麥克風並寫著「K-POP文化總統」當場興奮倒退激動表示超感動，馬上發到IG限時動態上，喜悅心情藏不住。2天的演出都藏有不同小巧思，誠意滿滿地獻唱24首歌，整場演唱會有如李泳知的出道過程記錄，以《高等Rapper3 》作為開場，透過影片讓歌迷重溫當年青澀的模樣，緊接著《Show Me the Money 11》從海選到最終決賽的過程，由舞者扮演海選時的評審角色為李泳知戴上通過的項鍊，還搞笑演出在Cypher階段搶麥克風淘汰又復活的橋段。

緊接著全神貫注的快嘴饒舌〈Not Sorry〉、〈WITCH〉讓現場粉絲驚呼連連，而特別嘉賓橋段有請在《Show Me the Money 11》中結交的饒舌好友Jambino、Toigo友情幫腔，3人同台大合體大展饒舌實力，結尾加碼帶來中文歌曲，特地演唱了蔡依林的〈玫瑰少年〉。據悉，她在彩排時的李泳知因為擔心自己中文發音不標準，頻頻問現場工作人員真的「真的OK嗎？」當聽到工作人員說很棒時，才放心地露出靦腆的笑容，由樂隊重新編曲的抒情版本，透過李泳知充滿磁性的嗓音詮釋出不一樣風格的〈玫瑰少年〉，獲得台下粉絲一致好評。