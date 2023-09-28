大陸一位林姓男子2013年在某公司當工程師，而他在2020年被發現用工作電腦看色情網站，事後他被開除，林男不服，向公司索賠30萬人民幣（約新台幣132萬元），法院近日判公司免賠償。

據《九派新聞》報導，林男在2013年去某家公司當工程師，雙方簽了無固定期限的勞動合約，公司給他《商業道德守則》和《員工手冊》，裡面寫到不能用公司電腦或網路登非法、色情網站。不料，在2020年2月，公司竟然發現林男在工作時，用電腦看國外兒童色情圖片和色情網站，其行為嚴重違反規定，就把林男開除了。

林男認為，公司違法炒掉他，所以申請法院仲裁，跟公司要了30萬人民幣（約新台幣132萬元）的賠償金，而公司不服裁決，也提起訴訟。法院表示，公司所提的證據可以證明，林男的行為會影響到工作，也會對公司網路安全造成隱憂，判公司不用付林男百萬元。

此文曝光後，許多網友對林男的管道憤怒，「那他看的話不用把他抓起來嗎」、「這下全國人民都知道了」、「戀童癖不該抓起來嗎？兒童色情這種東西就應該嚴厲打擊」、「在公司用翻牆軟體吧，否則不太可能可以瀏覽這些網站」、「瀏覽兒童色圖，這種人不該抓嗎？公司應該報警處理」。

此外，廣州也有一名男子在午休玩手機，因為音量太大，被公司警告7次後開除，而他也向法院提出仲裁，要求公司賠償（約台幣66萬），最後法院也是駁回男子請求。