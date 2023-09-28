現代人擔心膽固醇過高，又怕藥物傷害肝、腎臟，會尋求降膽固醇的食物療法，醫師表示，燕麥已被認證確實具有降膽固醇的效益，但吃燕麥要吃燕麥片，而非高升糖指數（GI）的燕麥奶，以免血糖劇烈波動，曾有患者每天喝一大瓶燕麥奶，一段時間後，膽固醇還未見明顯改善，反而導致血糖飆高。

營養功能醫學家、醫師劉博仁在《下班經濟學》表示，燕麥因富含粗纖維，可明顯降低人體對食物膽固醇的吸收，所以可降低血中膽固醇濃度，達到膽固醇的效果。但他提醒，若要透過燕麥降低膽固醇，應食用燕麥片，過去研究發現，每天沖泡2、3湯匙的燕麥片，長期可降低10~20%的膽固醇。但若食用燕麥飲品（如燕麥奶）的升糖指數高，會使得血糖劇烈波動，血糖數值飆高下，容易引發糖尿病。

他舉例，曾遇一名病患每天喝一大瓶燕麥奶，一段時間後，膽固醇未明顯改善，但血糖飆高。他提醒，想以燕麥來降膽固醇的民眾，切記3個月後抽血驗證，若效果不佳，務必要與醫師討論，是否該從藥物來解決膽固醇過高的問題。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜也曾在其臉書粉專表示，燕麥奶的主要營養成分為碳水化合物，蛋白質含量遠低於豆漿、牛奶，市售燕麥奶通常有非常多添加物，例如結蘭膠、纖維、甚至香料和蔗糖，「大家不要因為包裝上有『健康』兩字，就覺得可以安心食用。」她並提醒，除非無法喝豆漿或牛奶，不然減重期間實在不太推薦喝燕麥奶。