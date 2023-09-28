香港男星鄭浩南外型陽剛，以拍三級片和演反派為主，2002年再婚鮑愛玲，兩人育有一對子女，去年鄭浩南卻自爆婚變，而他的房車都不在自己名下，被視為人財兩空。近日鄭浩南拍片透露近況，他在香港坐船出海放鬆，表示：「香港變化好大，好與壞大家自己衡量。」豈料這句話卻引起熱議。

鄭浩南日前拍片曝光近況，近日他捉緊夏天的尾巴，與朋友坐船出遊，片中他上船前興奮地表示每次回到香港都好開心，「因為這是我出生的地方。」鄭浩南帶著大包小包，迫不及待要出發，上船後鄭浩南換上泳褲，在海中暢泳。隨後，他環顧身旁風景，感嘆道：「在80年代或者90年代，哪有這麼朋友、哪有這麼多船。」又繼續說道：「香港變化好大，好與壞大家自己衡量。」並肯定自己沒有隨時間改變。

鄭浩南感嘆香港變化真大，好壞自己衡量。(圖/鄭浩南 抖音)

豈料，這番感嘆歲月飛逝的話語卻引起討論，有網友不滿指：「甚麼叫好與壞自己衡量，你說話注意分寸，別給自己找麻煩。」不過大批網友都力挺鄭浩南，認為該網友太「玻璃心」，紛紛回應他「皇帝不急太監急」、「自卑且敏感」、「敏感且脆弱」、「你太敏感啦吧，我的天呢」、「人家說以前沒有這麼多船，沒有這麼大，你是理解能力有問題嗎朋友。」

此外，有網友稱讚香港水質好好，以及鄭浩南身材超好，「這個年紀，有這樣的身材，真的好自律。」、「香港離深圳那麼近水質還那麼好，難得一片淨土呀。」